Hangzhou Asya Oyunları Mekanlarına Hızlı Bir Bakış
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Hangzhou Asya Oyunları'nın düzenleneceği mekanların çeşitli görüntüleri19. Asya Oyunları'na bir aydan az bir süre kaldı.
Hangzhou Asya Oyunları'nın düzenleneceği mekanların çeşitli görüntüleri
19. Asya Oyunları'na bir aydan az bir süre kaldı. Haydi, Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kentinde oyunların düzenleneceği görkemli mekanlara bir göz atalım.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel