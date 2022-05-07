Hangi Xiaomi telefonları 4 yıllık güvenlik güncellemesi sunuyor?

Xiaomi dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında bulunuyor. Şirket, kullanıcılarına sunduğu uygun fiyatlı telefonlar ve çeşitli akıllı ev aletleri sayesinde çok seviliyor. Bu da şirketin birçok dalda dünya genelinde iyi satış rakamlarına ulaşmasını sağlıyor.

Xiaomi, sunduğu uygun fiyatlı telefonları birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Bunlara ek olarak şirketin pahalı ve üst segment telefonları da bulunuyor. Özellikle pahalı cihazlarda güncelleme desteği büyük bir önem arz ediyor. Bu yazımızda sizlere Xiaomi'nin güncelleme politikasından ve güncelleme alacak cihazlarından bahsettik.

Xiaomi kullanıcıları üzgün: Bu modellerin güncelleme desteği bitti!

Xiaomi'nin 4 yıllık güvenlik güncellemesi alan telefonları!

İnsanlar telefon fiyatlarının artması sebebiyle cihazlarını uzun yıllar boyunca ellerinde tutuyorlar. Bu da akıllı telefonların uzun süre boyunca güncel kalması ve kullanıcıların isteklerine cevap vermesi gerekiyor. Bundan dolayı birçok telefon üreticisi Apple'ın ardından güncelleme politikalarını güncelleyerek kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Xiaomi de politika değiştiricilerinden bir tanesi. Şirket, telefonlarının piyasada iyi bir şekilde rekabet etmesini sağlamak için ve kullanıcıların cihazlarındaki verilerinin güvende olmasını sağlamak için yeni güncelleme politikalarını izlemeye başladı. Son zamanlarda yapılan güncellemelerle birlikte Xiaomi, cihazlarına üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi sağlayacak.

4 Yıllık güvenlik güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:

Xiaomi serisi: Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, 12X, 12 ve 12 Pro.

Redmi Note serisi: Redmi Note 11, 11s, 11 Pro ve 11 Pro 5G.

Redmi K serisi: Redmi K50 ve K50 Pro.

Yeni politika sadece 2021 yılından sonra tanıtılan cihazlarda uygulanacak. Eski yıllarda piyasaya sürülen modellerde bu destek sunulmayacak. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce Xiaomi güncelleme desteği yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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