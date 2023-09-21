Hande Sönmez Bodrum'da sezonu kapattı

Fantezi müziğinin güçlü seslerinden Hande Sönmez önceki akşam Bodrum Azka Otel'de sezonun son sahnesini yaptı. Oldukça keyifli gecen programda sanatçı son sahnesi olması dolayısıyla konukları ile vedalaştı.

Sevilen şarkısı 'Püsküllü bela' ile sahneye çıkan sanatçı şarkı sonrası konuklarına "Bu gece burada bu sezonun son sahnesini yapıyoruz. Muhteşem bir yaz geçirdik sizlerle, özleneceksiniz. Bu gece bir repertuar hazırlamadık. siz isteyeceksiniz biz söyleyeceğiz" diyerek konuklarından istek şarkılarını almaya başladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı Hande Sönmez tüm programını dinleyicisinin istekleriyle tamamlarken, keyifli anların yaşandığı program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - MUĞLA