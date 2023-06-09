Hande albay, 'Nefes' ile ormanları koruyacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde ( Tsk ) 25 yıl helikopter kullandıktan sonra albay rütbesinde emekli olan pilot Hande Tunç, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' ismini verdiği yerli T-70 yangın söndürme helikopterinin pilotu oldu. Tunç, Nefes ile orman yangınlarına karşı mücadele edecek.

OGM, orman yangınları ile mücadele kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından üretilen 3 T-70 helikopteri envanterine kattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' ismini verdiği yerli T-70 yangın söndürme helikopterinin pilotlarından birisi emekli pilot albay Hande Tunç oldu. TSK bünyesinde 25 yıl pilot olarak görev yapan ve birçok operasyona katılan Tunç, emekli olduktan sonra geçen yıl OGM'de görev aldı. Hande Tunç, 'Nefes' ile orman yangınlarına karşı mücadele edecek. Nefes ile konuşlandığı bölgede göreve hazır bir şekilde bekleyecek olan Tunç, insansız hava araçlarından (İHA) gelen koordinatlarla harekete geçecek, yangın bölgesinde isabetli atışlarla alevlerin daha fazla yayılmadan söndürülmesine katkı sağlayacak.Tunç, OGM'nin Anneler Günü için hazırladığı özel videoda da oğlu ile birlikte yer aldı. OGM, videoyu Twitter'daki hesabından, "Sahip olduğumuz bütün güzelliklerin kaynağı olan, bu dünyayı bizlere cennet kılan, cennet müjdeli annelerimiz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin ve kendini anne gibi hisseden kadınlarımızın anneler günü kutlu olsun" ifadeleri ile paylaştı.