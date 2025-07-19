Özgürlük Filosu Gazze'ye gidiyor

İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Handala"ya binmeye hazırlanan Fransız Milletvekili Gabrielle Cathala, bu tekneyle insani ablukanın kırılabileceğini göstermek istediklerini söyledi.

Sivil toplum kuruluşu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun 13 Temmuz'da İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan hareket eden ancak bazı teknik ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan bu yana ülkedeki Gallipoli Limanı'nda bekleyen Handala gemisinin, yarın sefere çıkabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Gemiye binecek isimlerden Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Cathala, sosyal medyada Handala ile ilgili paylaşımları dikkatle takip edilen Kanadalı doktor Yipeng Ge ve 70 yaşındaki Norveçli büyükanne Vigdis Bjorvand, AA muhabirine bu misyonla alakalı açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Cathala, misyona destek vermesiyle ilgili, "Oraya gidiyorum çünkü soykırımı durdurmak, ablukayı kırmak ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere insani yardım ulaştırmak için bu seferberliği sürdürmek çok önemli." dedi.

Soykırımın 21 aydır devam ettiğini vurgulayan Cathala, "Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Her gün telefonlarımızda, televizyonlarımızda bunu doğrudan görüyoruz ve sessiz kalamayız. ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya, Batı dünyası, Avrupa Birliği, Fransa ve elbette ABD tarafından tanınan bu cezasızlığa daha fazla seyirci kalamayız. Biz burada aktivistler olarak, bu teknedeki tüm mürettebat gönüllü olarak, şiddet içermeyen ve siyasi bir eylemle Gazze'ye gidiyoruz. Amacımız, Filistinlilerin İsrail tarafından nasıl muameleye maruz kaldığını tüm dünyaya göstermek." diye konuştu.

Netanyahu yönetimindeki İsrail'in bugünlerde sadece Gazze'ye değil Suriye gibi diğer komşu ülkelere de saldırdığı hatırlatılan Cathala, "Bu, Netanyahu'nun yararlandığı dokunulmazlığı gösteriyor çünkü iki yıldır Yemen, Lübnan, İran'a saldırıyor ve tüm Batı dünyası, sürekli İsrail'in meşru müdafaa hakkının olduğunu söylüyor ki bu, tam bir saçmalık çünkü saldıran taraf İsrail." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Cathala, "Elbette şu anki Suriye hükümetine katılmıyorum ama Suriyelilerin egemenlik hakkı var, komşuları tarafından bombalanmamaları gerekiyor. Aynı durum İran, Yemen, Lübnan için de geçerli. Uluslararası hukukun çok kirli ihlali söz konusu. Dolayısıyla Netanyahu'nun durdurulması ve durdurulması için de AB ve ABD tarafından yaptırım uygulanması gerekiyor. Mali ve diplomatik yaptırımlar uygulanmalı ama dünya genelinde kimse harekete geçmiyor, herkes pasif." ifadelerini kullandı.

Handala ile çıkacakları bu misyondaki amaçları ve beklentilerini de değerlendiren Fransız milletvekili, şunları kaydetti:

"Beklentim Gazze'ye ulaşabilmemiz. 15 yıl önce bir tekne, Gazze Limanı'na ulaşmayı başarmıştı ve orada tüm Filistinliler tarafından karşılanmıştı. Biz de bu tekneyle insani ablukanın kırılabileceğini göstermek istiyoruz. Eğer başaramazsak bu ablukayı kırmak için ihtiyaç duyulan kadar çok tekne göndereceğiz."

Gazzeli ampute çocuklara protez götüren Kanadalı doktor

Kanadalı Doktor Yipeng Ge de aile hekimi olduğunu, aynı zamanda halk sağlığı alanında çalışmalar yaptığını ve sömürgeciliğin sağlık üzerindeki etkilerini incelediğini belirtti.

Yipeng Ge, "Şu anda Handala'da, Özgürlük Filosu'nda görev alıyorum. Bu gemide Gazze'deki çocuklar için protez uzuvlar getirdik çünkü Özgürlük Filosu, Gazze'nin çocuklarına adanmış durumda. Şu anda Gazze, kişi başına düşen ampute çocuk sayısı bakımından dünyanın en yüksek oranına sahip. Yaklaşık 4 bin çocuğun bu protez uzuvlara ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sayının Birleşmiş Milletler verilerine dayandığını, muhtemelen eksik tahmin olduğunu belirten Yipeng Ge, Gazze'de ilaçlara, yiyeceğe, suya büyük ihtiyaç duyulduğunu ancak Handala'nın amacının yalnızca bu yardımları ulaştırmak olmadığını söyledi.

Yipeng Ge, "Sadece yiyecek, mama veya protez uzuvlar getirmekle ilgili değil. Aynı zamanda siyasi bir dayanışma ve ifade eylemidir bu. Filistin halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz; onların özgürlük hakkı, kendi kaderini tayin hakkı ve yaşam hakkı için buradayız." diye konuştu.

Norveçli aktivist büyükanne: "Gazze'de yaşananlar, Holokost'tan daha kötü"

Handala'nın yolculuğuna katılacak olan 70 yaşındaki Norveçli büyükanne Bjorvand da "Çok gururlu bir büyükanneyim ve şu anda Gazze üzerindeki yasa dışı İsrail ablukasını kırmak için Handala gemisine katılıyorum." dedi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu ile daha önce yine 2023'te Handala olmak üzere farklı misyonlara destek verdiğini anlatan Bjorvand, "Şimdi Handala'ya geri döndüm ve Gazze'ye gidiyoruz ve Gazze'ye ulaşmayı başaracağız." diye konuştu.

Avrupalılara yönelik mesajının olup olmadığı sorulan Bjorvand, "Ayağa kalkın, sesinizi yükseltin, Gazze halkı için ne yapabiliyorsanız yapın. Bu yaşananlar büyük bir adaletsizlik. Bu, bir soykırım. Bebekler açlıktan ölüyor. Gazze halkına ne söyleyebilirim bilmiyorum. Bu yaşananlar o kadar korkunç ki… Gazze'de olanlar, Holokost'tan bile daha kötü. Gerçekten söz bulamıyorum ama sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.