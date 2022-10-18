Han Zheng, Çin Ulusunun Bütün Alanlarda Güçlü Bir Şekilde Yeniden Canlanmasını Sağlam Bir Şekilde Sürdürmeyi Vurguladı

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne Pazar günü 19.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne Pazar günü 19. ÇKP Merkez Komitesi adına ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından sunulan rapora tam desteğini ifade etti.

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinden delegelerle bir grup görüşmesine katılan Han, raporun gelecekte belirli bir süre için partinin ve ülkenin amacının ana politikalarını ve stratejik planlarını kapsamlı bir şekilde açıkladığını söyledi.

Han, raporda ortaya konan düzenlemelerle Çin ulusunun bütün alanlarda yeniden canlanmasını sağlam bir şekilde ilerletme çağrısında bulundu.

Kalkınmanın en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Han, hem kalkınmanın hem de güvenliğin sağlanmasının öneminin altını çizdi. Gıda ve enerji güvenliğinin yanı sıra endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamaya yönelik çaba harcanması gerektiğini belirtti.

Han, diğer delegelerin konuşmalarını dinledikten sonra Hainan'a, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın yüksek standartlı inşaatını daha da ileriye taşıması, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesine ve kolaylaştırılmasına odaklanması, kapsamlı reform ve dışa açılma konusunda yeni ilerlemeler kaydetmesi için çağrıda bulundu.