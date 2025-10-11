Han Yunus'ta Yıkım: Şehir Yüzde 85 Yok Oldu

İsrail'in iki yıldan uzun süren soykırımı boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin yüzde 85'inden fazlasının yok edildiği bildirildi.

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta kentteki yıkılmış belediye binası yakınında basın toplantısı düzenledi.

Batta, "Gazze Şeridi'nin en büyük kentlerinden olan ve 110 kilometrekare ile bölgenin üçte birini oluşturan Han Yunus'un yüzde 85'inden fazlası İsrail tarafından yok edildi." dedi.

Bu yıkımların evler, yapılar, kamu ve özel kurumlar, yollar, altyapı ile hizmet ve eğlence tesislerini kapsadığını kaydeden Batta, yıkımın yüzlerce ton enkazın birikmesine neden olduğunu belirtti.

Batta, "Yerinden edilmiş kişilerin evlerine veya evlerinin yıkıntısına dönmelerinin önünü açmak için sadece Han Yunus'un sokaklarından 400 bin ton molozun kaldırılmasının acilen gerekli olduğunu" vurguladı.

İsrail'in iki yıldan uzun süren saldırıları süresince "kentteki yolların yüzde 85'ine tekabül eden 210 kilometrelik yol ağını" yok ettiğini aktaran Batta, şunları söyledi:

"İsrail, 400 kilometre olan su şebekesinin 300 kilometresini ve 200 kilometrelik kanalizasyon şebekesinin 150 kilometresini tamamen yok etti."

Filistinli yetkili, İsrail'in kentteki 136 park, dinlenme alanı ve yeşil alan ile belediyeye ait tesisleri de yok ettiğini aktardı.

Batta, ayrıca atıkların birikmesi sorununa dair ise "İlk tahminlere göre Han Yunus kentinin sokaklarında 350 bin tondan fazla atık birikmiş durumda." diye konuştu.

Belediyenin atıkların toplanmasında gerçek bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade eden Batta, İsrail saldırıları başlamadan önce ana atık merkezinin sınırdaki Fahura beldesinin doğusunda yer alan Sufa bölgesinde olduğunu, İsrail ordusunun ise bu bölgeden çekilmediğini vurguladı.

Bu krizin çözümü için acilen resmi bir girişimde bulunulması gerektiğini belirten Batta, soykırım etkilerinden çıkarak iyileşme aşamasına ulaşmak için çabaların birleştirilmesi gerektiğini, bölgedeki enkazın kaldırılması için de yakıt ve modern araçlarla jeneratörlerin temin edilmesi çağrısında bulundu.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.