Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15'inin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada Han Yunus'taki saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, sivil savunma ekipleri, Kayzan en-Neccar bölgesinde Ebu Harb ailesinin evine düzenlenen saldırı sonrası enkaz altından 5 kişinin cesedini çıkardı. Saldırıda 10 kişi de yaralandı.

Et-Tahliye bölgesinde Ebu Cerbu ailesinin evine yönelik saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i yaralandı.