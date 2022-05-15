Han Yunus'ta Bir Sanatçı Şirin Ebu Akile'nin Duvar Resmini Çizdi - Haberler

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Han Yunus'ta Bir Sanatçı Şirin Ebu Akile'nin Duvar Resmini Çizdi

Xinhua - Güncel
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Han Yunus'ta Bir Sanatçı Şirin Ebu Akile'nin Duvar Resmini Çizdi

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir duvar ressamı, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki çatışmaları haber yaparken öldürülen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin duvar resmini çizerken görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir duvar ressamı, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki çatışmaları haber yaparken öldürülen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin duvar resmini çizerken görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria, İşgal, Mayıs, Gazze, Güncel, Haberler

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