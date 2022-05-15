Han Yunus'ta Bir Sanatçı Şirin Ebu Akile'nin Duvar Resmini Çizdi - Haberler

Han Yunus'ta Bir Sanatçı Şirin Ebu Akile'nin Duvar Resmini Çizdi
Xinhua - Güncel
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GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir duvar ressamı, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki çatışmaları haber yaparken öldürülen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin duvar resmini çizerken görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir duvar ressamı, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki çatışmaları haber yaparken öldürülen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin duvar resmini çizerken görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
Xinhua / Güncel