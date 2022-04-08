Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkında genişletme çalışmaları sürüyor

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bulunan tır parkının genişletilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kapasitesi yaklaşık iki kata çıkarılacak tır parkıyla, gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak.

Çalışmalar tamamlandığında gümrük sahası içinde bulunan mevcut tır parkı 85 bin metrekare daha genişletilecek. Böylece park, 330'dan 700 tır kapasitesine ulaşacak.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tır parkındaki genişletme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Çiftçi, çalışanlara kolaylık diledi.

Kaymakam Çiftçi'ye inceleme ziyaretinde Hamzabeyli Gümrük Müdürü Hayati Demir de eşlik etti.