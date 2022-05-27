Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 25 kilometre TIR kuyruğu - Haberler

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR'lar, Edirne'den, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 25 kilometre kuyruk oluşturdu. Kuyruğun, Bulgaristan tarafında gıda ürünlerini analiz eden firmaya yönelik yolsuzluk operasyonu nedeniyle analizlerin yapılamadığı ve Sofya'ya gönderilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine artan ihracatı nedeniyle Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'lar 25 kilometre kuyruk oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise parklarda 3 bine yakın araç çıkış yapmak için bekliyor. Sınır kapılarındaki yoğunluğun Bulgaristan'a giriş yapan gıda ürünlerini analizi yapan özel şirketteki yolsuzluk olayından kaynaklandığı öne sürüldü. Gümrükte başka laboratuvar firması olmaması nedeniyle analizlerin, Sofya'ya gönderilmesiyle işlemlerin yavaşladığı kaydedildi. Olaya ilişkin gözaltına alınanların bulunduğu ve Bulgaristan yetkililerinin konuyla ilgili bilgiyi Türk makamlarına bildirdiği ve sınırda geçişleri hızlandırmak için çalışmalar başlattıkları belirtildi.

Ali Kaya, "Şu anda söylenen, Bulgaristan tarafında bir operasyon var. Beklemek zorunda olduğumuzu söylüyorlar. Sıra var, bekliyoruz. Sıradaki en büyük sorunumuz ihtiyaçlarımızın giderilmemesi. Lavabo ihtiyacımız var. Yeni yapılan park faaliyete geçtiği zaman biraz daha rahatlayacağız. Hatta burası Kapıkule'den daha iyi olacak. Parklar yeterli olduğu zaman bu sorunlar yaşanmayacak. 3 gün de beklesen sıkıntı olmayacak" dedi.