Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı (2) - Haberler

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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı (2)

Demirören Haber Ajansı - Olgay Güler - Güncel
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı (2)

AFAD ERZAK DAĞITTIHamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan uzun kuyruk nedeniyle Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi.

Afad ERZAK DAĞITTI

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan uzun kuyruk nedeniyle Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Ekipler TIR kuyruklarında bekleyen sürücüleri tek tek ziyaret ederek erzak yardımı yaptı. Su ve yiyecek dağıtan ekipler, gün boyu yardımlarını sürdürdü.

Olgay GÜLER/EDİRNE,


Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı Edirne AFAD 112 Güncel Haberler

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