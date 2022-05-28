Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı - Haberler

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoförlerin ihraç yüklü TIR'larının oluşturduğu kuyruk, 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın farklı ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk oluşturdu. Sınır kapılarındaki yoğunluğun, Bulgaristan'a girecek gıda ürünlerinin analizini yapan şirkete yönelik yolsuzluk operasyonundan kaynaklandığı öne sürüldü. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun, Türkiye'nin artan ihracatıyla oluşan yoğunluğa Bulgaristan tarafının karşılık vermemesi nedeniyle her geçen saat uzaması nedeniyle oluştuğunu söyledi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bugün 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise TIR parklarında ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruktaki sürücülerin bazıları 4 gündür, Kapıkule'de ise 5 gündür bekleyişlerini sürdürüyor. Hamzabeyli'deki TIR kuyruğu, ilk kez Edirne girişine kadar uzadı.

Öte yandan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sınır kapılarındaki TIR kuyruğu nedeniyle yaşanan sorunları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, sürücüleri dinledi.