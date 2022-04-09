Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

Bulgaristan'ın yoğun ihracat trafiğine cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin ihracatının artması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğunda yüzlerce tır Avrupa'ya geçmek için sırada bekliyor.

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye'den çıkış yapmak isteyen tırların kuyruktaki birikmesi de her saat artıyor.

Tır sürücüsü Özcan Demir, AA muhabirine, Almanya'ya yük taşıdığını, kuyrukta uzun süredir beklediğini söyledi.

Bulgar tarafının işi yavaşlattığını ileri süren Demir, "Bulgaristan'a girişte ne oluyorsa trafik tıkanıyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Bir başka sürücü Sıtkı Acar da geceden beri kuyrukta olduğunu ifade etti.

AB ülkelerinin kasıtlı olarak kendilerini kuyruğa mahkum ettiğini öne süren Acar, şöyle konuştu:

"Bizi kapılarda biriktiriyorlar, 'ihracatımız artıyor' diyoruz ya bundan rahatsız olanlar var. Bulgaristan'ın dışında civar ülkelerin tamamında bir tavır görüyoruz. Çevrelerinde güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Kuyruğun asıl nedeni budur bence. Dünden beri kuyruktayım. Sırbistan'a, Romanya'ya girmek zorlaştı, 1-1,5 gün sürüyor."