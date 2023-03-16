Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 59 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir otomobilde, yurt dışına kaçak yollara çıkarılmak istenen 59 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası silah kaçakçılığı suçuna yönelik çalışmaları kapsamında sınır kapısında Bulgaristan vatandaşı Y.I.D. ve eşi N.N.D'nin otomobilini durdurdu.

Yapılan aramada otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş 59 ruhsatsız tabanca ve 59 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.