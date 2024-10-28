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Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Büyük Uyuşturucu Operasyonu
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Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 103 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, 34 bin 958 kaçak ilaç bulundu.

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 103 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir TIR mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araç üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 103 milyon Türk lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

'34 BİN 958 KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ'

Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir TIR'a yönelik 2'nci operasyona ilişkin ise "Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390 bin 550 Türk lirası toplam 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel

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