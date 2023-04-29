Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 60,8 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan analiz ve kontrol çalışmaları neticesinde bir tır riskli olarak değerlendirildi ve x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinde tırın çekici bölümünde şüpheli yoğunluk olduğu görüldü.

Arama hangarına sevk edilen tırın şüpheli yoğunluk görülen bölgelerine, narkotik dedektör köpeği de tepki verdi. Tırın çekici bölümündeki ön, arka ve yan döşemenin iç kısımlarına gizlenmiş vakumlu poşetler olduğunu tespit eden ekipler, toplam 99 paketteki 60 kilo 756 gram esrara el koydu.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.