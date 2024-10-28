Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 103 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir tırda yapılan aramalarda 103 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda iki ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir tırı mercek altına aldığı ifade edilen açıklamada, yakın takibe alınan tırda detaylı arama gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, aramalar sonucu 103 milyon Türk lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bir diğer operasyonunda ise, Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir tırda yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390 bin 550 Türk lirası toplam 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildiği bildirildi.