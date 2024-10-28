Üye Girişi
Haberler

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 103 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 103 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 103 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı. Ayrıca, 34 bin 958 kaçak ilaç da ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 103 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir TIR mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araç üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 103 milyon Türk lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi denildi.

'34 BİN 958 KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ'

Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir TIR'a yönelik 2'nci operasyona ilişkin ise Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390 bin 550 Türk lirası toplam 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor ifadelerine yer verildi.

Haber ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ticaret Bakanlığı 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

 Şüpheli bebek ölümlerinin sıçradığı KKTC'de kriz masası oluşturuldu

Şüpheli bebek ölümü KKTC'ye sıçradı! Alkol iddiası hastanede kriz masası kurdurdu

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı

Altın gözünü 45 yılın zirvesine dikti! Kritik veri bekleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi) Onur Büyüktopçu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi! Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gökhan Günaydın kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın biyografisi! BALLON D'OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28-29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı? 28 Ekim'de eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim nöbetçi eczane nerede? BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 28-29 Ekim'de noterler açık mı kapalı mı? 28 Ekim hastaneler açık mı 2024? 28 Ekim'de sağlık ocağı ve poliklinikler kapalı mı, açık mı? BORSA 28 EKİM'DE AÇIK MI? Borsa 28-29 Ekim'de kapalı mı? Borsa İstanbul işlem görecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.