Hamzabeyli'de 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde bir TIR riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. TIR'ın çekici bölümünde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Eğitimli köpeklerle yapılan aramada ise döşeme içlerine gizlenmiş vakumlu poşetler içerisinde toplam 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya ve TIR'a el konulurken; sürücü gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

- Arama çalışması

- Uyuşturucunun bulunması

Haber: ANKARA,