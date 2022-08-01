Hamzabeyli'de 20 kilometrelik TIR kuyruğu

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerine ihraç yükü götürmek için Edirne'ye gelen TIR sürücüleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa'ya götürmek üzere Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, 20 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyen sürücüler, en büyük sıkıntılarının, ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesis bulunmaması olduğunu söyledi. Sıcak havada beklemenin zorluğuna dikkat çeken sürücüler, brandaları açıp dorselerine kaçak göçmen girmesinden korktukları için nöbetleşe uyuduklarını belirtti.

Bulgaristan'a ürün götüren Savaş Karagöz ise en büyük sıkıntılarının lavabo ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Bulgaristan'a gidiyorum. 2 gündür buradayız. Büyük ihtimal Bulgar'ın çalışmaması sebebiyle. Bulgar'da sistemde sıkıntı var, diye biliyoruz. Lavabo ihtiyacından şikayetçiyiz. Mülteci sorunundan rahat yatamıyoruz. İlave park açtılar, o da yetersiz geldi. Nasıl oldu, biz de anlamadık. 15 kilometrelik kuyruğu eritecek şekilde park yapmışlardı. Bayramdan beri, o açıldığından beri ilk defa böyle bir kuyruk oldu" dedi.