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Hamzabey Göleti'nin Doluluk Oranı Yüzde 90'a Ulaştı

Hamzabey Göleti'nin Doluluk Oranı Yüzde 90'a Ulaştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hamzabey Göleti, son yağışlarla birlikte yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Bu artış, tarım arazilerinin sulanmasında önemli bir rol oynarken, çiftçiler arasında sevinçle karşılandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hamzabey Göleti, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Hamzabey Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin sulanmasında büyük öneme sahip göletteki doluluk oranı artışı çiftçiyi sevindirdi.

Mahalle ve gölet çevresi dron ile görüntülendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Göletin doluluk oranı şu anda yüzde 90 seviyelerinde. Su baskınlarına karşı bu oranda tutuyoruz ancak istersek yüzde 100'e kadar çıkarabiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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