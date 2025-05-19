Hamza Yusuf, Beyaz Saray Din Özgürlüğü Komisyonu Danışma Kuruluna Atandı

Hamza Yusuf, Beyaz Saray Din Özgürlüğü Komisyonu Danışma Kuruluna Atandı
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ABD'nin tanınmış İslam alimi Hamza Yusuf, Beyaz Saray tarafından kurulan Din Özgürlüğü Komisyonu'nun danışma kuruluna atandı. Komisyon, Başkan Donald Trump'ın yürütme emriyle oluşturuldu ve Yusuf, ülkedeki diğer dini liderlerle birlikte görev alacak.

ABD'nin önde gelen dini kanaat önderlerinden Hamza Yusuf, Beyaz Saray tarafından oluşturulan Din Özgürlüğü Komisyonu danışma kurulu üyeliğine atandı.

Beyaz Saray, 1 Mayıs'ta Başkan Donald Trump'ın yürütme emri ile kurulan Din Özgürlüğü Komisyonu'nda görev alacak isimleri belirledi.

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick'in başkanlığını yapacağı, ülkedeki dini lider ve hukuk uzmanlarından oluşan toplam 22 danışma kurulu üyesi arasında California eyaletinde bulunan Zaytuna Koleji'nin kurucu başkanı Hamza Yusuf da yer aldı.

Açıklamada, Hamza Yusuf için "İslam'da klasik öğrenimin önde gelen savunucularından biri" tanımlaması yapılırken, yaklaşık on yıl boyunca "Batı dünyasının en etkili İslam alimi" olarak En Etkili 500 Müslüman Listesi'ne seçildiğine işaret edildi.

Hamza Yusuf, Trump yönetiminin ilk döneminde, Temmuz 2019'da, Dışişleri Bakanlığı'nın Devredilemez Haklar Komisyonu'nda görev yapmak üzere insan hakları danışmanı olarak atanmıştı.

Yusuf, o dönemde bazı Müslüman gruplar tarafından, "Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına alet olacağı" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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