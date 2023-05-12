HAMZA DAĞ : YEREL YÖNETİMLERİN İZMİR'E MAKAM KOLTUĞU GÖZÜYLE BAKTIĞINI BİLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de son dönemde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projeleri açıkladı. İzmir'in her açıdan Türkiye'nin yükselen bir değeri olmayı hak ettiğini ifade eden Dağ, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte kronik sorunları çözülmüş, temel ihtiyaçları giderilmiş ve geleceğe daha güvenli bakan bir İzmir'i, inşa etmeyi sürdüreceğiz. Yerel yönetimlerin şehrimize birer makam koltuğu gözüyle baktıklarını biliyoruz. Hayata geçireceğimiz projelerle kaybolan yıllarımızı telafi edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de gerçekleştirilen ve yakın süreçte gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Dağ'ın yanı sıra, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "14 Mayıs seçimlerine iki günlük bir zaman kaldı. Bu süreçte 21 yıldır ülkemize birçok hizmet kazandırdığımız gibi İzmir'imize de birçok hizmet kazandırdık. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte çalışmaları İzmir'de hayata geçireceğiz. Bunlar bizim İzmirliye açık ve net sözlerimizdir" dedi.

'2025'İN İLK PROJESİ, İZMİR- ANKARA YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ'

İzmir'e ilişkin projeleri sıralayan Dağ, "Projelerin ilki, şu anda devam eden inşallah 2025 yılında hayata geçireceğimiz İzmir- Ankara yüksek hızlı tren projesi. Yıllık 13 milyon 300 bin yolcu kapasiteli, 90 milyon yük taşıma kapasitesine sahip olan 2.5 milyon Euro'ya ihalesi yapılan bir proje. İnşallah 2025 yılında hizmete girecek. Şu anda 14 saat süren demir yolunun bu sayede İzmir- Ankara arasının 3.5 saate inmesini hedefliyoruz. İzmir her açıdan ülkemizin yükselen bir değeri ve Türkiye Yüzyılı'nın ışıldayan bir yıldızı olmayı hak etmektedir. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte kronik sorunları çözülmüş, temel ihtiyaçları giderilmiş ve geleceğe daha güvenli bakan bir İzmir'i, istikrar, çalışkanlık ve kararlılıkla inşa etmeyi sürdüreceğiz. 21 yıllık ortaya koyduğumuz önemli ve kritik icraatlarımızla insanlarımızın hayatını kolaylaştırdığımız gibi Türkiye Yüzyılı'nda aynı yaklaşımla şehrimizi geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin eksiklerini hepimiz görüyoruz. Şehrimize birer makam koltuğu gözüyle baktıklarını biliyoruz. Hayata geçireceğimiz ve hemşerilerimizin hizmetine sunacağımız nice projelerle kaybolan yıllarımızı telafi edeceğiz" diye konuştu.

'İKİNCİ ÇEVREYOLUNU ETAP ETAP HİZMETE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

İzmir'de son dönemde artan trafik sorununa dikkat çeken Dağ, "Yeni kavşaklar, yollar yapılmasını arzuluyoruz. Bizim uhdemizde olan bir iş de ikinci çevreyolu. İkinci çevreyolu projesi büyük oranda bitti. 6 milyar TL'ye mal olacak şekilde 2025 yılında ikinci çevreyolunu etap etap hizmete almaya düşünüyoruz. Bunun için ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl İZBAN'da İzmir trafiğini düzeltmek büyükşehir belediyesiyle beraber bize nasip olduysa, herhalde bu dönemde de yine İzmir trafiğini rahatlatmak inşallah bu da bize nasip olacak. Bir diğer proje Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantı Hatları Projesi. Altyapısı tamamen bitti. Kemalpaşa lojistik merkezi Aliağa Çandarlı torbalı demiryollarını kurarak daha aktif hale getireceğiz. Şehrimizde Valiliğimiz ve odalarımızın olduğu 5 kurumun oluşturduğu şirketle TIR gümrüğü ile lojistik merkezi oluşturma düşüncemiz var. Çok az bir süreç kaldı. TIR gümrüğünü 2023 yılı içinde inşallah hizmete kazandırırız" ifadelerini kullandı.

'İZMİR BEŞİNCİ BÖLGE TEŞVİKİ NEDENİYLE İVME KAZANDI'

Çandarlı Limanı ve Temiz Enerji Endüstrisi Bölgesi Projesi'ne de değinen Dağ, "Uzun zamandır devam eden bir proje. Altyapıyı bitireli çok oldu. Üst yapıyla ilgili yap- işlet- devret modeliyle hayata geçirme düşüncemiz var. Pandemi öncesi çok sayıda firmayla görüşmeler oldu ama pandemi döneminde kesildiğini gördük. Burayı topyekün projelendirme imkanı olacak. Projelendirirsek buranın verimli olması mümkün. Çandarlı Limanı yenilenebilir enerji dediğimiz Güneş Enerji Santralleri'nin (GES) üretimlerinin yapılacağı bir alan. O konuda İzmir, '5'inci bölge' teşviki alması sebebiyle son 7-8 yıldır inanılmaz ivme kazanmış seviyede. Yılda 1 milyar dolar ihracat yapıyor. Dünya şu an okyanuslara tribün kuruyor. Kara ulaşımının mümkün olmadığı bir iş bu. Direkt limandan yüklenip okyanusa gittiğiniz zaman dünyada rekabet haline geliyorsunuz. Biz İnşallah o bölgeyi sanayi ve teknoloji bakanlığımızla beraber projelendirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunu hayata geçirmek nasip olacak" dedi.

'STADYUM ŞEHRİN ÖNEMLİ GÜNDEMLERİNDEN BİRİ'

Stadyumun şehrin önemli gündemlerinden biri olduğunu belirten Dağ, "Yaptığımız işlerle gündemden biraz düşürdük. Göztepe ve Alsancak statlarını hizmete sunduk. Karşıyaka Stadı'nın beklentisi olduğunu biliyoruz. 5'inci projemiz de bununla alakalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Biz bunu yaparız' dedi. Biz de 'O zaman siz yapın' dedik. Anladığımız kadarıyla şu ana kadar hiçbir adım atılmadı. 100 dönümlük millet bahçesi için ayrılmış alanı hem park yapılsın hem de Karşıyaka Spor Kulübü'nün antrenman sahaları olarak kullansın diye tahsisini gerçekleştirdik. İnşallah 2 sene içinde o alanın yapıldığını göreceğiz. Futbol takımı 1'inci Lige, Süper Lig'e doğru yol aldığında, stadı büyükşehir belediyesinin yapacak durumu yok herhalde bunu yapmak da bize nasip olacak. 6'ncı proje Bilişim Vadisi İzmir projesi. Tekno-kent diyerek başladı. Şehirdeki odalar da bu işin içinde olacak şekilde başladı. Bakanımız bunu Bilişim Vadisi'nin İzmir ayağı olarak planladı. İlk etabının açılışını geçen hafta yapmıştık. Önümüzdeki süreçte ikinci 3'üncü etabını açacağız. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bilişim Vadisi İzmir'le birlikte şehrimiz ulusal ve uluslararası düzeyde birçok araştırmacıya ev sahipliği yapacak. İzmir Yenilikçi Endüstriler Merkezi de Alsancak'ta Tarihi Elektrik Fabrikası ve onun etrafını endüstri yenilikçi, bir teknoloji üssü halinde restore ederek hayata geçirmeyi kapsıyor. Bunda da belli bir mesafe kat ettik" dedi.

'BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ BİR AY SONRA HASTA KABULÜNE BAŞLIYOR'

İzmir- Liman- Pasaport- Konak Pier şehir merkezi ve turizmi canlandırmaya da değinen Dağ, "Aziz Bey'in büyükşehir belediye başkanlığı döneminde limanla alakalı bu projeyi ortaya koymuştuk. O dönem, 'Trafik yoğunlaşır' diye tepkiler geldi. Şimdi limanın yeniden projelendirilmesi söz konusu. Yeni projeyi İzmir kamuoyuyla paylaştıktan sonra hayata geçireceğiz. 9'uncu proje ise İzmir Çeşme turizm projesi. İzmir Denizcilik Üniversitesi, İzmir Çakabey Deniz Bilimleri Üniversitesini önümüzdeki süreçte inşa etmeyi planlıyoruz. Bayraklı Şehir Hastanesi bir ay sonra hasta kabulüne başlayacak. 2 bin 60 yataklı büyük bir hastaneye sahip olacağız. Tekel Fabrikası'nı eminim gezmişsinizdir. Burayı çok daha efektif bir şekilde kullanıp etrafını da kültür sanat fabrikası olarak devamını sağlayacağız. Kadın girişimcilere yönelik desteklerimiz artarak devam edecek. Doğalgaz konusunda çok ciddi mesafe kat ettik. Biz hızla doğalgazı İzmir'de her haneye getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde talep eden her haneye doğalgazı ulaştırmış olacağız" diye konuştu.(DHA)