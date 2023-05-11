HAMZA DAĞ: TÜKETTİĞİMİZ PETROLÜN 4'TE 1'İNİ ÜRETİR NOKTAYA GELİYORUZ

İZMİR'de muhtarlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türkiye'nin dış politika ve milli savunmanın ardından enerjide de millileştiğini belirtip, "Ülke olarak günde ortalama 850 bin varil petrol tüketiyoruz. Bunun bugüne kadar 80 bin varilini kendimiz üretiyorduk. Şimdi sadece Gabar'da 100 bin varil petrol üretir hale geliyoruz. Yani bizim tükettiğimiz petrolün 4'te 1'ini üretir noktaya gelmiş oluyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir 1.Bölge'de muhtarlarla bir araya gelerek 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri konusunda bilgiler verdi. AK Parti olarak 21 yıldır 16 seçimi geride bıraktıklarını ifade eden Dağ, iktidar oldukları süreçte en büyük sorunların alt yapıyla ilgili olduğunu dile getirdi. 16 farklı seçime girip kazandıktan sonra bir sonraki seçimi yeniden kazanmanın kolay olmadığına vurgu yapan Milletvekili Dağ, "Seçime girmek, kazanmak kıymetli ama sonrasında onu devam ettirmek daha kıymetlidir. Seçiliyoruz daha sonra mahallemize şehrimize hizmet edelim ki bir daha seçilmemiz söz konusu olsun. Bazen o kadar çok işi yapınca anlatmak konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu kadar seçim kazanmak çok kolay iş değil. En iyi anlayacak olan sizlersiniz. 21 yıldaki hizmetlerimizi anlatacak değiliz. Bugünden geriye doğru bakınca tarihsel süreçte iktidara geldiğimizde en büyük sorunlar alt yapıyla ilgiliydi. Ülkede yollar, hastaneler, okullarda ciddi alt yapı sorunları vardı. Bu konunun çözümünde yüzde 80-85'lere geldik. Tabi ki yeni ihtiyaçlar doğacak ama temel sorunları çözdük" dedi. 15 Temmuz'dan sonra özellikle dış politika ve milli savunmada tamamen bağımsızlaştıkları bir sürecin ortaya çıktığını dile getiren Hamza Dağ, şöyle devam etti:

"İHA'sı, SİHA'sı, Kızılelma'sı, TCG Anadolu'su gibi neredeyse savunma sanayinde devrim ötesi bir süreci yaşıyoruz. Şimdi alt yapısını gördük ve ilk emarelerini görmeye başladığımız önümüzdeki süreçte bize ışık tutacak konu ise enerji olacak. Ülke büyüdükçe enerji ihtiyacı arttı. Enerjinin tamamını dışarıdan alıyoruz. Doğal gaz, petrol dışarıdan geliyor. Millileştirmek adına yenilenebilir enerjide mesafe kat ettik. Tek başına yeterli değil. Satın aldığımız arama gemileriyle çok önemli mesafeler kat ediyoruz. Karadeniz'deki doğal gazın sisteme girmesi 2024-2025 yıllarında inşallah yüzde 30-40 doğal gaz ihtiyacımızı karşılayacak. Rize, Artvin açıklarında da tespitler var. Araştırma çalışmaları devam ediyor. 10 gün önce çok güzel bir müjde geldi; Gabar'da bulunan petrol."

Türkiye'nin ortalama olarak günde 850 bin varil petrol tükettiğine dikkati çeken Milletvekili Dağ, "Bunun bugüne kadar 80 bin varilini kendimiz üretiyorduk. Şimdi sadece Gabar'da 100 bin varil petrol üretir hale geliyoruz. Yani bizim tükettiğimiz petrolün 4'te 1'ini üretir noktaya gelmiş oluyoruz. Yeni müjdeler bölgemizde bize şunu da gösterecek; terörü bu ülkede birilerinin neden başına bela ettiğini gösteren en net durum olacak. Gabar zaten gösteriyor ama Cudi, Tendürek'te de enerji ismini duymaya başladığımızda terörün bu ülkenin neden 40 yıldır başına bela edildiğini net şekilde anlayacağız. Değil bir adım yarım adım, yarım fersah bile geri adım atamayız."

ENERJİDE MİLLİLİK VURGUSU

Nükleer enerji tesisleriyle ilgili yatırımlardan da söz eden AK Partili Hamza Dağ, Akkuyu nükleer tesisi bittiğinde tüm Türkiye'nin elektrik enerjisinin yüzde 10'unun karşılanabilir hale gelineceğini söyledi. Ekonomide cari açığın önemine dikkat çeken Dağ, "Yusufeli barajı bitti. Yılda 5 milyar TL dışarı ödediğimiz parayı ödemez hale geleceğiz. Ülke ekonomisinde en büyük mesele bir tarafta bütçe bir tarafta cari açıktır. Cari açık dediğimizde giren dolarla çıkan doları kontrollü bir şekilde yürütmemiz lazım. 2022'ye kadar 50 milyar dolar ortalama dışarı ödeme yapıyorduk. Enerji fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak bu rakam 100 milyar dolara çıktı. Turizmde ve denge politikasıyla elde ettiğimiz gelirle bunu karşıladık. 46 milyar dolar turizmden gelir elde ettik. Bu sene enerjiye 75 milyar dolar ödeyeceğiz. Bunu finanse etmek için ya turizm ya ihracatta gelir elde etmeye gayret ediyoruz. Ama asıl mesele işi kökünden kurutmak olursa işte o zaman buna ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde enerjide milliliği sağladıktan sonra Allah'ın izniyle bu ülkenin önünde kimse duramaz. Ekonomi kırılgan olmaz. Birileri kafalarına göre ekonomiye operasyon çekemez. Bizim gidişat noktamızı görüyorlar. Bizi nasıl engelleyebileceklerine bakıyorlar. Bize ülke olarak bir lider mi lazım yoksa birilerinin istediğini yapan ya da yapmayan biri mi lazım? Lider lazım derseniz ya da piyon lazım derseniz ona göre düşünün" dedi.

'SİYASETİ BIRAKACAK DEĞİLİM'

14 Mayıs seçimlerinin ardından yerel seçim sürecinin başlayacağını ifade eden Dağ, bir kez daha er meydanına çıkacağını hatırlattı. Partisinin üç dönem kuralı gereği milletvekili adayı olmadığını belirten Dağ, siyasetin uzun bir maraton olduğuna dikkat çekip, "3 dönem kuralını uyguladığımız için milletvekili adayı değilim. Yeni gelenlere fırsat verme açısından bu önemliydi. Ama bu uzun bir maraton. Milletvekilliği bunun bir bölümü. Siyaseti bırakacak değilim. İnşallah İzmir'de daha uzun yıllar siyaset yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Muhtarların katıldığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.' (DHA)