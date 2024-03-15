Hamza Dağ, İzmir'de 100 kreş açacak

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kent genelinde ilk etapta 100 kreş açacaklarını, sağlık çalışanları için hastanelerin yakınlarında açılacak kreşlerin 24 saat çalışacağını söyledi.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Dağ, Sağlık-Sen 2 No'lu Şube tarafından Narlıdere Huzur Evi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İzmir markasını hak ettiği seviyeye çıkarmak için çok çalışacaklarını vurgulayan Dağ, "Kadın Sağlığı Tarama Merkezleriyle erken teşhis ve tedavi desteği sağlayacağız. Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Köyü projemizi hayata geçireceğiz. Mobil diş ve göz sağlığı tırlarını hizmete alacak, özellikle kent ve ilçe merkezlerimize uzak köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kent genelinde ilk etapta 100 kreş açacaklarını belirten Dağ, "24 saat açık olması anladığım kadarıyla sağlık çalışanları için oldukça önemli. Bunu da inşallah özellikle hastanelerin yakınlarında açmış olduğumuz kreşleri de 24 saat çalıştırırız. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Seferihisar, Urla, Çeşme gibi bölgelerin yüksek kira nedeniyle memurlar tarafından talep edilmediğini belirten Dağ, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak konutlarda uygun fiyatla kiralık oturabilme imkanı getireceklerini söyledi.

Dağ'a, Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Murat Sarman da eşlik etti.