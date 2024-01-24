Hamza Dağ, İzmir Çiğli'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Çiğli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kasaplar Meydanı'nda esnafı ziyaret eden Dağ, AK Nokta'da vatandaşlarla sohbet etti ve lokma dağıttı.

Çiğli Özel Nursel Bakım ve Huzurevini ziyaret eden Dağ daha sonra Evka-5 Mahallesi pazaryerinde esnaf ve vatandaşla buluştu.

Hamza Dağ, esnafın talep ve önerilerini dinledi.