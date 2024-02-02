Hamza Dağ'dan Karşıyaka'ya stat desteği (2)

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka'nın ardından Altay Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulübün Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Hamza Dağ'ı Altay Başkanı Süleyman Özkaral ve yöneticilerin yanı sıra takım kaptanları Murat Uluç, Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam karşıladı. Altay'ın İzmir'in en köklü ve uzun yıllar Süper Lig'de başarıdan başarıya koşmuş kulüplerinden biri olduğunu dile getiren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hamza Dağ, "Son dönemde zorluklar yaşadığınızı biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar kendi adımıza kulübümüzün bizden ne talebi olduysa yapmaya gayret ettik. Güzel işler de yaptık. En güzeli de Alsancak Mustafa Denizli Stadı oldu. Güzel bir tesisi birlikte İzmir'imize kazandırmış olduk. Bu süreçlerde kişiler değişiyor ama kurumsal yapılar devam ediyor. Önceki başkanlar zamanında bakanlık nezdinde, Cumhurbaşkanımızın özellikle desteğiyle bu tesisi İzmir'e kazandırmak bizim için en büyük onur ve gururlardan birisi oldu. En büyük arzumuz öncelikle takımımızın Süper Lig'de olması. İzmir sonuna kadar birden fazla takımı Süper Lig'de hak ediyor. Bu anlamda hep birlikte bir mücadele içinde olmamız gerekiyor" dedi.

'ŞEHRİMİZDE SPORU YAYGIN HALE GETİRECEĞİZ'

Kentte çocukları spor yapmaya teşvik edeceklerini ifade eden Dağ, "Şehrimizde sporu inşallah daha yaygın bir hale getireceğiz. Bunu dertleneceğiz. Bu dertlenmekteki amacımız şehrimizde tabii ki iyi sporcuların yetişip iyi takımların çıkıp başarıdan başarıya koşması ama onun dışında 10 yaşından itibaren evlatlarımızın kötü alışkanlar sarmalına girmesini önlemek. Burada profesyonel spor kulüplerine görev düştüğü gibi amatör spor kulüplerine de görev düşüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bir şeyler yapmaya gayret ettik, yaptık da. Eksiklerimiz olabilir. Sac ayağının bazı alanları eksik kaldı bugüne kadar. Burada bakanlıklarımız var. Bir tarafta büyükşehir belediyesi, bir tarafta ilçe belediyesi. Sac ayağının 3 ayağını da sağlam bir şekilde oturtmamız lazım. Ben 12 sene milletvekilliği yaptım. Bu sac ayağına İzmir'in hem sporunda hem de kronik haline gelmiş meselelerini çözmede çok ciddi anlamda ihtiyacımız var" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN ZORU BAŞARMAK'

Altay'ın stat problemi yaşamadığını, kulüp tesislerindeki eksiklere destek olacaklarını kaydeden Hamza Dağ, "İnşallah 1 Nisan'dan sonra nasip olursa bu konudaki desteklerimizi yakinen göreceksiniz. Tesisleşme konusunda istişare halinde olacağız. Doğru olanı yapacağız. Mahallelere kadar inmemiz lazım" mesajı verdi. Altay'ın İstanbul'da Pendikspor'la İzmir'de Gümüşhanespor'la oynandığı maçları unutamadığını söyleyen Dağ, "Yine o başarılar gelecektir. Altay Süper Lig'e yükselecektir. Hiç ümitsizlik yok. Önemli olan zoru başarmak. Biz de İzmir'de zoru başarmak istiyoruz. Önemli olan İzmir'de bu mücadeleyi vermek. Altay da bu mücadeleyi verecek. Biz de elimizden geldiğince üzerimize düşen ne varsa yanınızdayız. Hep birlikte zoru başaracağız" dedi.

'TESİSLERİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan da Altay'ın başarılı olmasını istediklerini belirti, "Altay ilçemiz için çok önemli bir kulüp. Sporun gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması konusunda önemini çok iyi biliyoruz. Kulübümüzün tesislerinin daha modernize edileceğine inanıyoruz. Gaziemir'deki tesislerin sayısının artacağını düşünüyoruz" dedi. Altay Spor Kulübü Başkanı Süleyman Özkaral da Hamza Dağ ve Deniz Doğan'a seçim öncesi başarı diledi.