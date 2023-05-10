HAMZA DAĞ 21 YILIN TECRÜBESİYLE BERABER ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE DOĞRU GİDİYORUZ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Önümüzdeki seçimde vereceğimiz kararla Türkiye'nin nereye doğru gideceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'ye lider mi lazım Yoksa birileri 'Gel' dediğinde gelen 'Git' dediğinde giden piyon mu lazım 15 Mayıs sabahı bize istikrar mı lazım Kaos mu lazım dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan ile dün Çiğli Kasaplar Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere katıldı. Dağ, Hepinize teşekkür ediyorum. Dün gece saat 00.01'de bu organizasyonu kararlaştırdık. Görüyorum ki Kasaplar Sokağı hınca hınç dolmuş. Önümüzdeki seçimde vereceğimiz kararla Türkiye'nin nereye doğru gideceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'ye lider mi lazım Yoksa birileri 'Gel' dediğinde gelen 'Git' dediğinde giden piyon mu lazım 15 Mayıs sabahı bize istikrar mı lazım Kaos mu lazım ifadelerini kullandı.

'15 MAYIS'TA SONRA TERÖRLE MÜCADELEDE DEVAM MI ETSİN OLDUĞU YERDE KALSIN MI'

21 yılın tecrübesiyle şahlanış dönemine girdiklerini söyleyen Dağ, 15 Mayıs sabahı Çiğli'nin evlatları mı sevinsin PKK'lılar FETÖ'cüler mi sevinsin 15 Mayıs'tan sonra terörle mücadele devam mı etsin Olduğu yerde kalsın mı Ülkemiz dünyakonjonktüründe zor bir dönemden geçti. Bu zor dönemlerde biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için ciddi bir şekilde gayret gösterdik. Sıkıldığımız zamanlar oldu. Ama şimdi artık bu ülkede 21 yılın tecrübesiyle beraber şahlanış dönemine doğru gidiyoruz. Bizler, ' Türkiye Yüzyılı' vizyonu ortaya koyarken ve bu vizyonda yolumuza devam ederken birileri ayağımızdan, başımızdan çekerek nasıl bu ülkeyi daha geriye götürebiliriz noktasındalar. Diyorlar ki; iktidar değişecek. Olursa savunma sanayindeki çalışmalar durur mu Ben bu soruyu kendime değil size soruyorum dedi.

'ENERJİ, BU ÜLKENİN EN ÖNEMLİ MESELELERİNDEN BİRİSİDİR'

Türkiye'nin birçok problemini çözdüklerini söyleyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü 14 Mayıs'ta savunma sanayi çalışmalarını durduracak mı Bunlara bu imkanı verecek miyiz Vermeyeceğiz. Birileri, '21 yıl geçti artık başkaları da alabilir'diyor olabilir. Bu ülkeye 21 yılda çok hizmetler kazandırdık. Altyapı problemlerini çözdük. Bugün yollar ve hastaneler konusunu konuşmuyorsak bu bizlerin sayesinde. Birileri küçük görse de bu meseleleri çözmüşsek şimdi önümüzde daha önemli birtakım meseleleri çözmek istiyoruz. Enerji, bu ülkenin en önemli meselelerinden birisidir. 'Yıllarca savunma sanayisine vakit ayırmadınız', 'Yıllarca savunma sanayisine vakit ayırmadığınız gibi son dönemde savunma sanayisi yatırımları çok arttı' diyorlar. Şimdi sıra nerede Şimdi sıra enerjide. Karadeniz doğal gazını çıkarttığımızda birileri, Karadeniz doğal gazını çıkartmadığımızı iddia ediyordu ve Karadeniz doğal gazı bugün evlere gelmeye başladı. Bir yıl boyunca yüzde 25'e tekabül eden mutfak ve sıcak su kullanımında ücretsiz olacak. Gabar'da 100 bin varil petrol keşfi yaptık. Bu 100 bin varil nedir biliyor musunuz Türkiye'de harcadığımız yıllık petrol 850 bin varil. Biz bugüne kadar 80 bin varilini Türkiye sınırları içerisinden çıkartıyorduk. Şimdi Gabar'da keşfettiğimiz 100 bin varil petrolle bu sayıyı 180 bine çıkardık yani 850 bin varilin dörtte birini kendimiz çıkartır hale geldik.

'20 SENEDİR BİZLERE ÇOK ÖNEMLİ DESTEK VERDİNİZ'

Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan ise 'Bugün, burada 14 Mayıs'ın provasını yapıyoruz. 20 senedir bizlere çok önemli destek verdiniz. 'Terör tutsakları içeriden çıksın' diye açıklamalar yapıyorlar. Biz 3,5 haftadır sahadayız, sokaklardayız. Bir tane CHP milletvekilinin bu teröristlerin onların lehine yaptıkları açıklamalarla ilgili en ufak bir tepkisini gördünüz mü Hayır. Bunlar terörden, teröristlerden iki tane oy alacağım diye ezik oldular. O zaman Fethi Sekin neden şehit oldu Selahattin Demirtaş'ın içeriden çıkması için mi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin karalama kampanyasını yapıyorlar. Biz bu dergi kapaklarını çok gördük ama 15 Mayıs sabahı yüce milletimiz AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan seçerek Türkiye'den dünya manşeti sunacaktır diyorum diye konuştu.(DHA)