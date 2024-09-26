Hamur Yoğurma Makinesine Sıkışan Kadın Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hamur yoğurma makinesine sağ kolunu sıkıştıran Zülayha Ş. (46), itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'ndaki 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Komşuları ile bodrum katındaki evinde hamur yoğuran Zülayha Ş., sağ kolunu yoğurma makinesine sıkıştırdı. Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Zülayha Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zülayha Ş.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa),