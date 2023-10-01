Hamur Kaymakamlığı, engelli ve yaşlılara sıcak yemek ulaştırıyor

Hamur Kaymakamlığı, ilçe merkezinde yaşayan engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere her gün bir öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

Hamur Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen ve Hamur Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmeye başlanan "Aşevi Projesi" kapsamında ilçemiz merkez mahallelerinde yaşayan engelli bireyler, yaşlılar ve yardıma muhtaç ailelere her gün bir öğün sıcak yemek desteğine başlanmıştır. Proje kapsamında; ilçemiz merkez mahallelerinde yaşayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olan, yardıma ve bakıma muhtaç, evinde yemek yapabilecek durumda olmayan, ayrıca huzurevi hizmeti istemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bulundukları sosyal çevreden ayrılmalarına gerek kalmadan evlerinde sıcak yemeklerini yiyebilmeleri hedeflenmekte olup düzenli olarak yemekleri evlerine ulaştırılmaya başlanmıştır. "denildi. - AĞRI