Hamsu Köprüsü Yenileme Çalışmaları Tamamlandı ve Hizmete Açıldı

Bilecik'te yenileme çalışmaları tamamlanan Hamsu Köprüsü hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları tamamlanan Hamsu Köprüsü, bu akşam itibariyle araç ve yaya trafiğine açıldı.

Böylece ulaşım, köprü ve bağlantı yolları üzerinden yeniden normal akışına döndü.

Açıklamada, gece gündüz özveriyle çalışan Karayolları ekiplerine, süreç boyunca sabır ve anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür edildi.