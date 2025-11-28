Hamsu Köprüsü Yenileme Çalışmaları Tamamlandı ve Hizmete Açıldı
Bilecik'te yenileme çalışmaları tamamlanan Hamsu Köprüsü, araç ve yaya trafiğine açıldı. Ulaşım normale döndü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları tamamlanan Hamsu Köprüsü, bu akşam itibariyle araç ve yaya trafiğine açıldı.
Böylece ulaşım, köprü ve bağlantı yolları üzerinden yeniden normal akışına döndü.
Açıklamada, gece gündüz özveriyle çalışan Karayolları ekiplerine, süreç boyunca sabır ve anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel