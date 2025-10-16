Haberler

Hamsu Köprüsü 18 Ekim'de Trafiğe Kapatılacak

Bilecik'te Hamsu Köprüsü, tadilat çalışmaları nedeniyle 18 Ekim Cumartesi günü araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Sürücülere alternatif güzergahlar önerildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamsu Köprüsü yapım çalışmaları kapsamında, köprüdeki çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde tamamlanabilmesi için 18 Ekim Cumartesi günü köprüye ait çelik kirişlerin yerlerine konulması gerçekleştirilecektir. Bu nedenle 18 Ekim Cumartesi günü, 07.00 ile 23.59 saatleri arasında Hamsu Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Sürücüler ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ulaşım, tek yönlü olarak köprünün hemen altındaki Değirmen Sokak üzerinden, 2 yönlü olarak ise Pelitözü Mahallesi-Beşiktaş Mahallesi güzergahından sağlanacaktır."

