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Hamsi Avcılığında Endişe: Palamutun Etkisi

Hamsi Avcılığında Endişe: Palamutun Etkisi
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, denizlerde son 10 yılda en çok avlanan balık türü hamsinin nadir bulunması balıkçıları endişelendiriyor. Palamut sezonu bereketli geçerken, hamsi avcılığı için beklentiler düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre denizlerde son 10 yılda avcılığı en fazla yapılan balık türleri arasında ilk sırada yer alan hamsinin bu sezon ağlara nadir takılması, balıkçıları endişeye sevk ediyor.

Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bol miktarda yapılan palamut avcılığıyla bereketli bir sezon başlangıcı yaptı.

Kasım ayının ilk haftasında başlaması beklenen hamsi avcılığı öncesi balığın ağlara nadir takılması ise sezonun geri kalanı için balıkçıları endişelendiriyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bilimsel veri olmasa da palamudun bol olduğu sezonlarda hamsi avcılığında düşüş yaşandığının bir gerçek olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda da buna benzer durumlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ünlü, şu an için denizlerde bu sezon hamsinin bol olacağına yönelik bir emare bulunmadığını ifade etti.

Sezon öncesi küçük boydaki palamutların ağlara takılmasıyla bu balığın bol olacağına dair tahminlerde bulunduklarını anımsatan Ünlü, "1 Eylül'den bu zamana kadar yaklaşık iki ay boyunca kesintisiz palamut avcılığı yaşandı. Çok güzel bir sezon geçti." dedi.

Palamudun göç yolculuğu başladı

Ünlü, ağlara takılmaya devam etse de palamudun artık okyanuslara olan göç yolculuğunun başladığına dikkati çekerek, "Şu anda palamudun göçü başladı. Bakıyorsunuz Karadeniz'de avcılığı bıçak gibi birdenbire kesiliyor. Balığın içgüdüsel olarak buradan Marmara'ya, oradan Çanakkale'ye, sonra da Cebelitarık'tan okyanusa kendisini atması gerekiyor çünkü ekosistemin devam etmesi için doğa kanunu bu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

Bundaki sonraki süreçte palamudun ağlara bol miktarlarda takılmasını beklemediklerini anlatan Ünlü, umutlarını bağladıkları hamsinin de kendisini henüz göstermediğini dile getirdi.

Denizde henüz hamsinin bol olacağına yönelik emareler bulunmadığını yineleyen Ünlü, şöyle konuştu:

"Tabii ki hamsi beklentimiz var ama tecrübelerden yola çıkarak palamudun çok olduğu yıllarda hamsinin az olacağı görüşündeyiz. Yani hiçbir şeyi kestiremiyoruz deniz bu. İllaki hamsi olur ama geçen seneki bolluğun olacağını zannetmiyoruz çünkü hamsiyle ilgili bir değerlendirme yapamıyoruz. Çok az bir numunesi var. Bir palamudun doğduktan sonra 1 kilograma ulaşabilmesi için ortalama 20-25 kilogram balık yemesi gerekiyor. Bunun çoğunluğu da hamsidir zaten. Bizim tutacağımız balığı palamut tuttu ve yedi diyebiliriz."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkçılık Denizcilik Ekonomi Güncel Çevre Yaşam

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