Üye Girişi
Haberler
Sigara ve alkole dev zam geliyor

Sigara ve alkole dev zam geliyor

 Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz

DEM Parti'nin Öcalan için verdiği dilekçeye Bakan Tunç'tan ilk yorum

 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü
Uyarılar art arda geldi! 50- 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi

Hamsi Atıklarından Biyogübre Üretilerek Süs Bitkileri Yetiştiriliyor

Hamsi Atıklarından Biyogübre Üretilerek Süs Bitkileri Yetiştiriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yürütülen projede, hamsi atıkları biyogübreye dönüştürülerek çiçek üretiminde kullanılmaya başlandı. Proje, çevreye katkı sağlamayı ve bitki kalitesini artırmayı hedefliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen "Kesme Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Hamsi Atık Hidrolizatlarının Biyoaktivatör Olarak Kullanılması Projesi"nden başarılı sonuçlar alındı.

Ziraat Fakültesi Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü başkanlığında 2 yıldır yürütülen proje kapsamında Samsun'daki balık unu fabrikalarından alınan atıklar, biyogübreye dönüştürüldü.

Elde edilen biyogübre ise OMÜ'de topraksız üretim yapılan çiçek seralarında kullanıldı.

Proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklenmeye değer görüldü.

Tütüncü, gazetecilere, balık atıklarının eski çağlardan bu yana kullanıldığını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde balık fabrikalarının çok olduğunu, balık atıklarını buralardan temin ettiklerini dile getiren Tütüncü, "Avcılıkta hamsi, en fazla üretilen balık. Bunlardan yüzde 50-55 oranında atık ortaya çıkıyor. Bu atıkların tamamı bertaraf edilemiyor. Biz de ticari işletmelerden bu atıkları temin ederek hem çevreye hem de çiftçilerimize katkı olarak bu ürünü geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bitkilere destek olmak amacıyla yürüttükleri projede hamsi atıklarından biyogübre elde ettiklerini anlatan Tütüncü, "Şu ana kadar aldığımız sonuçlar gayet iyi. Özellikle güllerde vazo ömrü önemli bir kalite parametresi. Vazo ömrünün uzatılışı, bitki büyüme gelişmesine oldukça etkili olduğunu gözlemledik." ifadesini kullandı.

Tütüncü, serada güllerin deneme amacıyla üretildiğine, şu aşamada satışının olmadığına işaret ederek, testlerin bitmesinden sonra biyogübrenin ticarileşmesi ve tarımsal üretimde kullanılması için çalışma yürüteceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
img

Doktorlar'ın Ela'sının son halini görenler inanamıyor
img

İzlediği dizideki karaktere özenen genç, 13 yaşındaki kızı katletti
img

Ensest ilişki baskısını kaldıramadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.