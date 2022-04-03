Hamileyken de şiddet uyguladığı eski eşini tüfekle yaraladı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 1 yıl boyunca şiddet gören ve 7 aylık hamileliği sırasında evden atılan Güllü Akman (25), boşandıktan sonra eski eşi O.D.'nin (25) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sağ kolundan ağır yaralanan ve sinir kopmaları nedeniyle 5 kez ameliyat geçiren Akman, "Mikrocerrahi yöntemi ile yapılacak 6'ncı ameliyatın ücreti 100 bin lira. Lütfen yardım edin. İyileşip, kızıma sarılmak istiyorum" dedi.

Kentte özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, 2020'de internetten tanıştığı O.D. ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından evlenmeye karar verdi. 17 Ekim 2020'de nikah kıyarak evlenen çiftten O.D. sürekli alkol almaya ve Güllü Akman'a psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan Akman, evliliklerinin 3'üncü haftasında da ilk fiziki şiddetini gördü.

Akman ailesine maddi ve manevi destek olmaya çalışan Etiler Mahallesi Muhtarı Nesrin Kuş, 8 Nisan için ameliyat tarihi alındığını, doktorların biraz daha zaman geçerse sinirlerin tamamen öleceğini söylediğini belirterek "Genç kızımız bir çocuk annesi. 7 aylık kızına sarılabilmesi ve hayatına devam edebilmesi için 100 bin lira gerekiyor. Antalya'daki iş insanlarının ve hayırseverlerin sessiz kalmayacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bu parayı toparlamamız lazım" diye konuştu.