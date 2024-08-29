Hamile Köpek Otomobilin Çarpması Sonucu 8 Yavru Dünyaya Getirdi

ZONGULDAK'ta otomobilin çarpıp, metrelerce sürüklediği hamile köpek, tedavi gördüğü veteriner kliniğinde 1'i ölü, 8 yavru dünyaya götürdü.

Olay, 22 Ağustos'ta Devrek ilçesinde meydana geldi. Hamile sokak köpeğine otomobil çarparak altında metrelerce sürükledi. Sürücü olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hayvanseverlere bildirdi. Seda Kaya, hamile köpeği veterinere götürerek tedavi masraflarını üstlendi. Yüzünde derin yaralar oluşan ve doğumu yakın olan köpek, yavruları zarar görmeyecek şekilde tedaviye alındı. Çekilen ultrasonda 8 yavrudan 1'nin öldüğü belirlendi. Tedavisi devam eden köpek, 27 Ağustos'ta 1'i ölü 8 yavru dünyaya getirdi. Genel durumu iyi olan köpek, yavrularını emzirmeye başladı.

'KENDİ BAŞINA DOĞUMUNU YAPTI'

Köpeğin tedavisini yürüten veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, "Çocuğa araba çarpmış, yüzünde derin yaralar vardı. Memelerinden ve karnının şişliğinden hamile olduğunu anladık. Ultrasona alıp, yavrulara baktık. Kesede yırtılma ya da annenin canını tehdit eden bir şey var mı diye. Bütün yavruların 1'i hariç yaşadığını gördük. Yavrulara ve anneye zarar vermeden tedavi altına aldık. Çocuk iyileşti, kendi başına doğumunu yaptı. Yüzünde ciddi bir yara vardı, içeriye kadar geçmişti. Temizleyip, kapattık. Annenin durumu çok iyi, yavruların durumu da iyi; birini darbeye bağlı muhtemelen kaybettik" dedi.