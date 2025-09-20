Hamile Kadın Tabancayla Yaralanarak Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da kız kardeşinin eski eşi tarafından tabancayla yaralanan iki aylık hamile kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ayşegül Çankaya, (31) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankaya'nın cenazesinin, Sultandağı ilçesi Doğancık köyünde defnedileceği öğrenildi.

Muharrem T, 9 Eylül'de Örnekevler Mahallesi'nde yolda karşılaştığı eski eşi Kübra ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz ile 2 aylık hamile olan baldızı Ayşegül Çankaya'yı tabancayla vurarak yaralamış, Kübra ve Elvida Karadeniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polislerce gözaltına alınan Muharrem T, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.