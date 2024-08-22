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Hamile kadın, şiddet ve maddi istismar nedeniyle boşanma davası açtı

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Antalya'da 8 aylık hamile olan Burcu A., eşi tarafından şiddet gördüğü ve maddi istismara uğradığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Eşinin kredi çekmesi ve hesabındaki parayı başkalarına göndermesi üzerine şikayetçi olan Burcu A., uzaklaştırma kararı aldırdı.

ANTALYA'da 8 aylık hamile Burcu A. (31), 1 yıl önce evlendiği Ali A.'nın (30) kendisine şiddet uyguladığı ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle boşanma davası açarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Burcu A., bir süre sonra eşi için çektiği kredi ödenmediği gerekçesiyle yasal takibe girdiği ve hesabındaki paranın eşi tarafından başkalarına gönderildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kayseri'de yaşayan 1 çocuk annesi Burcu A., 2 yıl önce Ali A. ile tanıştı. Garsonluk yapan Burcu A., otellerde çalışmak için Antalya'ya taşınmaya karar verdiğini söyleyince sevgilisi Ali A. da kendisiyle geleceğini söyledi. Antalya'ya taşınan çift, 1 yıl önce evlenmeye karar verdi. Evlilikten sonra Ali A., iddiaya göre iş kuracağını söyleyerek otelde garsonluk yapan Burcu A.'dan kendisi için kredi çekmesini istedi.

Bir süre sonra oturdukları evin kirasını dahi ödemeyen Ali A., iddiaya göre hamile eşi Burcu A.'nın cep telefonundan onun banka hesaplarındaki 60 bin lirayı parça parça başkalarına gönderdi. İlerleyen zamanlarda eşinden şiddet gören ve boşanma davası açan Burcu A., oğlunu da alarak evden ayrıldı. Muratpaşa ilçesinde tek odalı bir ev tutan Burcu A., bankalardan gelen haciz bilgilendirmeleriyle şok yaşadı. Eşinin kendi adına çektiği kredileri ödememesi nedeniyle yasal takibe giren 8 aylık hamile Burcu A., hastanelik oldu. Eşini arayarak borcu ödemesini isteyen Burcu A., ölümle tehdit edilince polis merkezine giderek uzaklaştırma kararı aldırdı. Hiçbir geliri olmayan ve doğumuna kısa süre kalan Burcu A., oğluyla birlikte yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Yaşadıklarını gözyaşı içerisinde anlatan Burcu A., "Kendisini 2 sene önce kadar tanıdım. Kayseri'den Antalya'ya taşınacağımı söyleyince benimle buraya geldi. Oğlumun da rızasını aldıktan sonra 1 sene önce de evlendik. 1 yıl içerisinde bana zorla kredi çektirdi, onun iş yerini kurdum. Otelde garsonluk yapıyordum. Benim maaş hesabımdan benden habersiz, elemanlarının maaşlarını dağıttı. Hatta maaşlarını alamayan elemanları bana yazıyor" dedi.

Eşinden defalarca şiddet gördüğünü söyleyen Burcu A., "Her sinirlendiğinde cep telefonlarımı parçaladı. İş kurmak için verdiğim paraları farklı şekillerde kullandı. 8 aylık hamileyim çalışamıyorum, onun benim adıma yaptığı borçlar yüzünden bankalarda yasal takibe girdim. Borcunu ödemesini istedim. Beni ölümle tehdit etti. Karakola gittim şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Ödeyeceğini söylediği için krediyi ben çektim, ayrıca hesabımdaki paraları benden habersiz kullandı. Boşanma davası da açtım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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