Haberler

Sancısı tutan hamile kadın için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Siirt'in Pervari ilçesindeki Keskin köyünde, sancısı tutan hamile kadın Elif Tunç'un hastaneye ulaştırılması için kapalı yol 5 saatlik çalışma sonucu açıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde kardan yolu kapanan köyde sancısı tutan hamile kadın, yolun 5 saatlik çalışma sonucu açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Keskin köyünde sancısı olan hamile Elif Tunç (30) için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla köye sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle ekipler, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Sağlık ekipleri, ulaştıkları Tunç'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

