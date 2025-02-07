İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
CHP'nin 'Gazze yürüyüşü' başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

CHP'nin "Gazze" başvurusu ile ilgili karar çıktı
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler

Hamile Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Hamile Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 37 yaşındaki hamile kadın, gerekli tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 37 yaşındaki hamile kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
img

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
img

Kerem'i isteyen antrenöre Cengiz önerilince bakın ne dedi
img

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.