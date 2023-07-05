Adana'da eski eşini 7 aylıkken hamileyken darp ettiği, boşandıktan sonra da tehdit ettiği öne sürülen koca, eski eşinin bütün iddialarının yalan olduğunu, kendisinin darp edildiğini bunun raporunun da bulunduğunu söyledi.

Hamile eski eşini darp ettiği öne sürülen eski koca bütün iddiaları yalanladı

Adana'da eski eşini 7 aylıkken hamileyken darp ettiği, boşandıktan sonra da tehdit ettiği öne sürülen koca, eski eşinin bütün iddialarının yalan olduğunu, kendisinin darp edildiğini bunun raporunun da bulunduğunu söyledi

ADANA - Adana'da eski eşini 7 aylık hamileyken darp ettiği, boşandıktan sonra da tehdit ettiği öne sürülen koca, eski eşinin bütün iddialarının yalan olduğunu, kendisinin darp edildiğini bunun raporunun da bulunduğunu söyledi.

İş kadını Özge Polat (31), dün 14 yıl önce 17 yaşında evlendiği Özkan Özkanisimli eski kocasının kendisini sürekli darp ettiği için bundan 3 yıl önce boşandığını, ancak buna rağmen hala rahat bırakmadığını öne sürmüştü. Özkan, bu iddialarla ilgili konuşarak eski eşinin söylediği anlattığı her şeyin yalan olduğunu ifade etti. Özkan, eşiyle 3 yıl önce boşandığını ancak Haziran ayının sonuna kadar birlikte yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Eski eşimi hamileyken de başka zaman da darp etmedim. En son tartışmamız da çocuk yüzünden oldu. Ben evden ayrıldıktan sonra oğlum beni arayıp 'Baba evde aç susuz kaldım. Annem bize bakmıyor' diyerek benden yardım istedi. Ben de eve gidip oğlumu aldım. Daha sonra da annesi çocuğuma bakmadığı için ondan şikayetçi olmak için karakola gittim. Karakola gelen eski eşim ve babası bana saldırdı. Beni darp ettiler. Darp raporum da mevcut" diye konuştu.

Özkan, kendisinin şiddet yanlısı bir insan olmadığını, asıl mağdurun ve darp edilen kişinin kendisinin olduğunu onlardan da şikayetçi olduğunu söyledi.

Özkan'ın avukatı Yeliz Yinsel ise müvekkilinin izinsiz çekilen görüntülerinin basına servis edildiğini ve asılsız iddiaların ortaya atıldığını bu nedenle gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.