Hamile Eşini ve Amcasını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı öldüren Onur Arı, tutuklandı. Ayrıca annesi, amcası ve yengesi de yaralandı.

TUTUKLANDI

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı tabancayla ateş ederek öldüren, annesi Mualla Arı, amcası Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'yı da yaralayan Onur Arı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
