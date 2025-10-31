Hamile Eşini ve Amcasını Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı öldüren Onur Arı, yaraladığı aile üyeleriyle birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı tabancayla ateş ederek öldüren, annesi Mualla Arı, amcası Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'yı da yaralayan Onur Arı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Arı, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
