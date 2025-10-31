Hamile Eşini ve Amcasını Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı tabancayla ateş ederek öldüren, annesi Mualla Arı, amcası Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'yı da yaralayan Onur Arı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Arı, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Akif ÖZALP/SİİRT,