Hamile Eşini ve Amcasını Öldüren Kişi Tutuklandı

TUTUKLANDI

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı tabancayla ateş ederek öldüren, annesi Mualla Arı, amcası Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'yı da yaralayan Onur Arı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

Akif ÖZALP/SİİRT,