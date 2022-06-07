Hamile eşini öldüren sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet - Haberler

ÜMRANİYE'DE dini nikahla birlikte yaşadığı Hasret Dalkoparan'ı (20) 5 aylık hamileyken ve kucağında 1 yaşında çocuğu olduğu sırada 5 el ateş ederek öldüren Ozan Dum (21) ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde 4 Şubat 2022 tarihinde Ozan Dum (21) dini nikahla birlikte yaşadığı Hasret Dalkoparan'ı (20) 5 aylık hamileyken ve kucağında 1 yaşındaki çocuğu olduğu sırada tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Ozan Dum tutuklanırken hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ozan Dum getirildi. Duruşmada maktul Hasret Dalkoparan'ın babası Derya Dalkoparan ile Kadın Hakları Koruma Derneği Genel Sekreteri Avukat Zuhal Konan katıldı. Tutuklu sanık Ozan Dum savunmasında kavgalı olduğu Hasret Dalkoparan'ın yanına barışmak için gittiğini, o sırada Dalkoparan'ın yanında bir erkek arkadaşı olduğunu düşündüğü birini gördüğünü iddia etti. Kendini kaybettiğini öne süren sanık Dum, silahla birlikte yeniden eve geldiğini ve Dalkoparan'ın yanında gördüğü erkeği vurmak istediğini dile getirdi. Sanık Dum, "Ben ateş ettiğimde Hasret sevgilisinin önüne siper olduğu için öldü. Gebe olduğunu bilmiyordum" dedi. Hasret Dalkoparan'ın babası Derya Dalkoparan ise sanığın yalan söylediğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini vurguladı. Duruşmada dinlenen tanıklar da sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını kaydederek Dalkoparan'ın sevgilisinin olmadığını söyledi.Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Ozan Dum'un dini nikahla birlikte yaşadığı Hasret Dalkoparan'ın 5 aydır hamile olduğunu, sanık ile Dalkoparan arasında son dönemlerde tartışmalar çıktığını ve Dalkoparan'ın ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evinde kalmaya başladığını söyledi. Sanığın olay günü söz konusu eve tabancayla gittiğini ve Dalkoparan'ı çocuklarını sevme bahanesiyle dışarı çağırdığı belirtilen mütalaada, burada Tolga Dalkoparan'ın çıkmasını beklediği ifade edildi. Tolga Dalkoparan'ın evden ayrılması üzerine sanık Ozan Dum'un 4 defa Hasret Dalkoparan'ın başına öldürücü nitelikte tabancasıyla ateş ettiği vurgulandı. Mütalaada sanığın maktulün gebe olduğunu bildiği de belirtildi. Mütalaada, sanığın Dalkoparan'ı müşterek bebekleri kucağındayken öldürdüğünü belirterek cezada takdiri indirim yapılmaması talep edildi. Savcı, sanık Ozan Dum'un "Gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Ozan Dum, "Çok pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ozan Dum'u "Gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada haksız tahrik indirimi ya da takdiri indirim uygulamadı. Mahkeme sanık Dum'un "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

BABA: KIZIMI KARNINDA BEBEĞİ VARKEN ÖLDÜRDÜ

Duruşmadan önce konuşan maktulün babası Derya Dalkoparan "Ben adalet istiyorum. Kızımı karnında bebeği varken öldürdü, bırakıp kaçıp gitti. Torunlarımın önünde 5 el ateş atıp gitti. Şu anda adaletten en ağır cezayı istiyorum. Bizim evlatlarımız, sizin de evlatlarınız. Bu sadece benim değil, yarın öbür gün sizin de başınıza gelebilir. Herkesin başına gelebilir. Şu anda bugün adaletten adalet istiyorum" şeklinde konuştu. Kadın Hakları Koruma Derneği Genel Sekreteri Avukat Zuhal Konan ise "Türk kadınının hukukun korunmasından, üstünlüğünden sonuna kadar faydalanması adına elimizden geldiğince tüm mücadeleyi sergilemeye çalışıyoruz. Bütün niyetimiz kadın cinayetlerinin önüne geçebilmek. Bu tarz hadiseler daha vuku bulmadan önüne geçebilmek, temel amacımız bu fakat maalesef ki bu tarz olaylarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hasret Dalkoparan davası da bu davalardan biri oldu. Biz birazdan duruşmada mağdur yakınlarını dernek olarak temsil edeceğiz. Elimizden geldiğince mesleki olarak katkıda bulunmaya çalışacağız. Yani dileriz son olur, bir daha örneği görülmez" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel