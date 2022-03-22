Hamile eşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda hamile eşini sokakta bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu'nda 14 Eylül 2021'de Afganistan uyruklu sanık Mohammad Tajik'in maktul Fatemeh Haideri'yi bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mohammad Tajik, yaklaşık 4 yıl önce eşi olan maktul ve kızı ile kaçak yollardan geldikleri Türkiye'den bir yıl sonra deport edildiğini belirtti.

Sonrasında tekrar Türkiye'ye geldiğini ancak eşinin kendisini kabul etmediğini ve bu yüzden Sinop'ta yalnız yaşamaya başladığını anlatan sanık Tajik, eşinin boşanmayı görüşmek için kendisini İstanbul'a çağırdığını aktardı.

Tajik, olay gününden önce buluştuklarında eşinin kendisine hamile olduğunu söylediğini ve çocuğuna babalık yapmasını teklif ettiğini belirterek, kendisinin bu durumu kabul etmediğini öne sürdü.

Maktulün 20-21 haftalık hamile olduğu belirlendi

Olay günü tekrar buluştuğu eşinin doğacak çocuğuna bakacak birini bulduğunu söylediğini aktaran sanık Tajik, eşine kızını o kişiyle yaşatmak istemediğini anlattığını kaydetti.

Kafeden çıkarak yürümeye başladıklarını ve bir yerde oturup aynı konuları tartıştıklarını anlatan sanık, bir anlık öfkeyle bıçakladığı eşini öldürmek istemediğini iddia etti.

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, 20-21 haftalık hamile olan maktulün vücudunda 11 bıçak yarasının tespit edildiği bildirildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Olay yerini gören kamera görüntülerinde sanık ile maktulün kaldırıma oturarak konuştukları belirtilen iddianamede, sanığın belinden çıkardığı bıçakla maktule saldırmaya başladığı ve ardından koşarak kaçtığı anlatıldı.

İddianamede, sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğuna vurgu yapılarak, bu durumda sanığın hamile olduğunu bildiği maktulü bıçaklayarak öldürmesi eyleminin "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede, bu nedenle sanık Mohammad Tajik'in bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında açılan davada sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.