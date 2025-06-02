Hamide Şeker, Devlet Kredisiyle Hayvancılıkta Başarı Yakaladı

Hamide Şeker, Devlet Kredisiyle Hayvancılıkta Başarı Yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hamide Şeker, üç buzağı ile başladığı hayvancılık işinde devlet destekli kredi sayesinde hayvan sayısını 28'e çıkararak günlük 300 litre süt üretmeye başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç buzağıyla hayvancılığa başlayan Hamide Şeker, çiftçi destek kredisiyle hem hayvan sayısını hem süt üretimini artırdı.

Daha önce Samsun merkezde yaşayan ve Kovid-19 salgınından sonra ailesiyle köyüne yerleşen 50 yaşındaki beş çocuk annesi Şeker, ilçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde hayvancılık yapmaya karar verdi.

Üç buzağıyla işe başlayan Şeker, devlet bankasından çiftçi destek kredisi alarak hayvanlarının sayısını artırdı.

13'ü süt sığırı olmak üzere 28 hayvan sayısına ulaşan Şeker, günde yaklaşık 300 litre süt elde ediyor.

"Ahırımı modernleştirdim"

Hamide Şeker, AA muhabirine, köyüne dönerek üretim yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce bir öğrenci yurdunda çalıştığını anlatan Şeker, "Pandemi sürecinde işimden ayrıldıktan sonra köyüme yerleştim. Üç dişi buzağıyla başladım. Bu üç buzağı büyüdü, inek oldu. Ertesi yıl devlet kredisi kullanmaya karar verdim. Komşularımızdan da kullananlar vardı. Ben de başvurdum, bir yıl kredi aldım. O kredilerle hayvan aldım, sağım makineleri aldım, yem desteği aldım. Şu anda 28 tane hayvanım var. İlk aldığım destekle biraz da ahırımı modernleştirdim." dedi.

Kadınların üretime katılmasının önemine işaret eden Şeker, "Kadınlar isterse her şeyi yapar, her işi başarır. Kadınların kendi ayaklarının üstüne basması gerekiyor. Bir işin ucundan tutmaları gerek. Bu hayvancılık da olabilir, başka bir üretim alanı da." diye konuştu.

Şeker, günlük 300 litreye yakın süt ürettiğini belirterek, "Süt sadece bir gıda değildir, bir yaşam kaynağıdır, bir gelir kaynağıdır. Çiğ süt satmanın yanı sıra tereyağı, peynir yapıyoruz, komşularımıza veriyoruz, buzağılarımız içiyor. Daha çok buzağı yetiştiriyoruz. Köyümüze gelen sütçüler var, onlara veriyoruz. Fazlasını o şekilde değerlendiriyoruz. İlerleyen süreçte geri kalan ekipmanlarımızı, motor, yem karma makinesi gibi araçları almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin tekstil devi iflas bayrağını çekti
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ın tutuklanmasını istiyorlar

Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ı tutuklatmak istiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.