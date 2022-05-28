HAMBURG UÇUŞUYLA GÖKYÜZÜNE VEDA ETTİ - Haberler

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan Ceyhan Yılmazcan 48 yıl önce başladığı mesleğine Hamburg uçuşuyla veda ederek emekli oldu.

Pilotluk kariyerine 1974 yılında Askeri Pilot olarak başlayan kaptan pilot Ceyhan Yılmazcan 1996 yılında THY'de göreve başladı. Havayolu şirketinde pilotluğun yanı sıra öğretmen ve kontrol öğretmenliği gibi pozisyonlarda da görev yaptı. 48 yıllık pilotluk kariyerine dün gerçekleştirdiği son uçuşuyla veda eden Yılmazcan görevi süresince 33 bin saatlik uçuş gerçekleştirdi. Son uçuşunun ardından emekliliğe ayrılan Ceyhan kaptan İstanbul Havalimanı'nda mesai arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel