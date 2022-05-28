HAMBURG UÇUŞUYLA GÖKYÜZÜNE VEDA ETTİ - Haberler

HAMBURG UÇUŞUYLA GÖKYÜZÜNE VEDA ETTİ
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TÜRK Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan Ceyhan Yılmazcan 48 yıl önce başladığı mesleğine Hamburg uçuşuyla veda ederek emekli oldu.
TÜRK Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan Ceyhan Yılmazcan 48 yıl önce başladığı mesleğine Hamburg uçuşuyla veda ederek emekli oldu.
Pilotluk kariyerine 1974 yılında Askeri Pilot olarak başlayan kaptan pilot Ceyhan Yılmazcan 1996 yılında THY'de göreve başladı. Havayolu şirketinde pilotluğun yanı sıra öğretmen ve kontrol öğretmenliği gibi pozisyonlarda da görev yaptı. 48 yıllık pilotluk kariyerine dün gerçekleştirdiği son uçuşuyla veda eden Yılmazcan görevi süresince 33 bin saatlik uçuş gerçekleştirdi. Son uçuşunun ardından emekliliğe ayrılan Ceyhan kaptan İstanbul Havalimanı'nda mesai arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.
ARTIK ANILARIMI TORUNLARIMA ANLATACAĞIMSon uçuşu olan Hamburg seferinde yolculara bir anons yapan kaptan pilot, "Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, Kaptan Pilotunuz Ceyhan Yılmazcan olarak şu an 48 yıllık pilotluk mesleğimin en anlamlı anonsunu gerçekleştiriyorum. Bu uçuş ile gökyüzündeki serüvenimi tamamlayacak ve benim için bir tutku olan pilotluk mesleğine veda edeceğim. Bundan sonraki yaşantımda sevgili ailem ile daha çok zaman geçirecek, 48 yıl boyunca biriktirdiğim anılarımı torunlarıma anlatacağım. Sizlere ve Türk Hava Yolları ailesine uçuşlarınızda emniyetli inişler, yaşamlarınızda sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.
TÜM KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER KAPTANIMKonuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bulutların üzerinde geçen 48 yıl ve sonunda bir ayrılık hikayesi... Ceyhan Yılmazcan kaptanımız dün 374 uçağımıza ve 65 bin kişilik Türk Hava Yolları ailesine veda etti. Pilot koltuğundaki son uçuşunda kaptanımızın hüznü mutluluğuna karıştı. Tüm katkıların için teşekkürler kaptanım" diye paylaşımda bulundu.Görüntü dökümü son uçuştan görüntü -kule ile kaptanın konuşması -pilotunun yolculara anonsu -uçuşa hazırlık
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