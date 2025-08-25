Hamburg Limanı'ndaki Depo Yangını A1 Otoyolunu Kapatı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Hamburg Limanı'ndaki depoda çıkan yangın nedeniyle A1 otoyolu trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, meydana gelen patlamalarda çevredeki araçlara zarar verdi. Olay yerinden uzaklaşmaları için bölgedekilere uyarı yapıldı.

Almanya'nın Hamburg Limanı'nda, depoda çıkan yangın nedeniyle A1 otoyolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman oluşan bölgeye polis ve itfaiyenin yönlendirildiği belirtildi.

Çok sayıda itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangın sonucu yaşanan patlamalarda havaya saçılan parçaların çevredeki bazı araçlara zarar verdiği ifade edildi.

Tedbir amaçlı olarak A1 otoyolunun iki yönlü trafiğe kapatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede bulunanlardan olay yerinden uzaklaşmaları istendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cenazesi çıkarılamıyor! Ekipleri zora sokan ayrıntı

Halit Yukay'ın cenazesi çıkarılamıyor! Ekipleri zora sokan ayrıntı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.