Hamburg Limanı'ndaki Depo Yangını A1 Otoyolunu Kapatı
Almanya'nın Hamburg Limanı'ndaki depoda çıkan yangın nedeniyle A1 otoyolu trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, meydana gelen patlamalarda çevredeki araçlara zarar verdi. Olay yerinden uzaklaşmaları için bölgedekilere uyarı yapıldı.
Almanya'nın Hamburg Limanı'nda, depoda çıkan yangın nedeniyle A1 otoyolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Polisin yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman oluşan bölgeye polis ve itfaiyenin yönlendirildiği belirtildi.
Çok sayıda itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangın sonucu yaşanan patlamalarda havaya saçılan parçaların çevredeki bazı araçlara zarar verdiği ifade edildi.
Tedbir amaçlı olarak A1 otoyolunun iki yönlü trafiğe kapatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede bulunanlardan olay yerinden uzaklaşmaları istendi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel